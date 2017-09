Online-Umfrage: Nationalpark Eifel noch vor Zugspitze und Oktoberfest

Vogelsang. Deutschland ist ein Land der Attraktionen. Einzigartige Bauwerke und Naturwunder ziehen Gäste aus aller Welt magisch an. Zu diesen Attraktionen gehört auch der Nationalpark Eifel, wie das Ergebnis einer kürzlich veröffentlichten Umfrage der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) zeigt.

Der Nationalpark Eifel liegt bei Touristen unter den Top 100 Sehenswürdigkeiten in Deutschland. Mit dem 31. Platz landet Nordrhein-Westfalens Nationalpark noch vor dem Brandenburger Tor in Berlin (Platz 37), der Zugspitze (Platz 38) und dem Münchener Oktoberfest (Platz 60).

„Es freut uns, dass sich der Nationalpark Eifel bei Deutschland-Reisenden zu einem so beliebten Ziel etabliert hat“, sagt Michael Lammertz, stellvertretender Leiter der Nationalparkverwaltung und fügt hinzu: „Dies bestätigt uns auf dem von Anfang an eingeschlagenen Weg, die hier entstehende Wildnis in mehreren Sprachen und für alle, ob mit oder ohne Behinderung, erlebbar zu machen.“

Die viersprachige und barrierefreie Erlebnisausstellung Wildnis(t)räume ist die jüngste große Attraktion im Nationalpark.

Neben dem Schutzgebiet im Westen Nordrhein-Westfalens gehören historische Orte, Sportstätten, Freizeitparks und wiederkehrenden Veranstaltungen für viele Deutschland-Touristen zu den Top-Attraktionen. Unter den diesjährigen Top Ten befinden sich beispielsweise Schloss Neuschwanstein, die Dresdener Altstadt und das Moseltal. Der erste Platz geht an das Miniatur-Wunderland Hamburg.

In einer internationalen Online-Umfrage hatten zwischen September 2016 und Juni 2017 über 32.000 Deutschland-Reisende aus fast 60 Ländern ihre ganz persönlichen Favoriten gewählt.