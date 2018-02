Einruhr - Oldtimerschiff „Eifel“ dient als Eisbrecher auf dem Obersee

Schiffstaufe und Jungfernfahrt am Gründonnerstag

Wenn das neue Fahrgastschiff St. Nikolaus ab Anfang März an der Anlegestelle des Obersees in Einruhr liegt, dann werden zunächst noch vor Ort die restlichen Ausstattungsarbeiten im Innenbereich vorgenommen. Am Gründonnerstag, 29. März, wenige Tage nach dem offiziellen Saisonstart am Wochenende zuvor, findet die Schiffstaufe mit anschließender Jungfernfahrt statt.

Wegen der Anlieferung hat die Gemeinde Simmerath den Parkplatz am Ortseingang Einruhr von Donnerstag, 1. März, 17 Uhr bis Freitag, 2. März, 18 Uhr gesperrt. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass es während der Aktion zu Belästigungen, Behinderungen und Fahrzeuglärm kommen kann.

Die St. Nikolaus ist ein barrierefreies Fahrgastschiff, das die nostalgische „Eifel“ ablösen wird. Das neue Fahrgastschiff bietet rund 250 Fahrgästen Platz, verfügt über einen Elektromotor mit 50 kw (68 PS) Antriebsleistung, sanitäre Anlagen bis hin zum Behinderten-WC und ist rund 30 Meter lang. Wegen des Trinkwasserschutzes wird das Schiff elektrisch mit Lithium-Ionen-Batterien betrieben.

Aus Sicht der Rurseeschifffahrt, die etwa 30 Mitarbeiter beschäftigt, ist die Anschaffung der St. Nikolaus eine Investition in die Zukunft. Geschäftsführer Franz-Josef Heuken sieht diese Zukunft im anhaltenden touristischen Aufschwung der Region mit dem Nationalpark Eifel als Aushängeschild. Besonders der Obersee ist bei den Gästen sehr gefragt. In der zurückliegenden Saison nutzten rund 250.000 Fahrgäste das Angebot der Rurseeschifffahrt, davon knapp die Hälfte auf dem Obersee.