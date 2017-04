Lammersdorf.

„Ohrwürmer” – der Name war Programm des vierten Konzertes von Cantastic in der voll besetzten Lammersdorfer Pfarrkirche am vergangenen Sonntag. Die begeisterte Zuhörerschaft ließ es sich trotz des sonnigen Frühlingswetters nicht nehmen, sich von den eingängigen Hits mitreißen zu lassen.