Lammersdorf - Ökumenischer „Blumentag“

Lammersdorf. Die Evangelische Kirchengemeinde Monschauer Land und die Katholische Kirchengemeinde St. Johannes der Täufer gestalten wieder gemeinsam den traditionellen „Blumentag“ im Evangelischen Gemeindehaus in Lammersdorf, Bahnhofstraße 2.

Unter dem Motto „Und Gott spricht: Siehe, ich will dich wachsen lassen“ findet der Kindertag am Sonntag, 29. April, statt. Um 10.30 Uhr gibt es einen Familiengottesdienst zu dem alle eingeladen sind – Kinder und Eltern, Oma und Opa, und all die anderen, die gerne kommen möchten. Um 16 Uhr treffen sich alle noch einmal zu einem gemeinsamen Abschluss.

Dabei werden die Aktionen vorgestellt, mit denen sich die Kinder den Tag über beschäftigt haben. Dazwischen gibt es ein gemeinsames Mittagessen, Spiel und Spaß sowie Kleingruppen zum Thema. Alle Kinder sind willkommen. Kinder bis fünf Jahre sollten in Begleitung eines Erwachsenen bleiben. Je nach Wetterlage besteht die Möglichkeit, dass sich vermehrt draußen aufgehalten wird – wetterfeste Kleidung ist deshalb wünschenswert.