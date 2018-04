Nur noch ein Viertel der Simmerather Asylbewerber auf Langschoß Von: P. St.

Letzte Aktualisierung: 29. April 2018, 09:58 Uhr

Sinmmerath. Intensiv mit der Situation der Flüchtlinge in der Gemeinde Simmerath beschäftigt sich auch der Sozialbericht 2017, den die Gemeindeverwaltung jetzt dem Generationen-, Schul- und Sozialausschuss vorlegte. Bis zu 200 Personen werden in Spitzenzeiten vom Sozialamt betreut. Bei der Unterbringung der Flüchtlinge hat sich das Bild in den letzten Jahren stark gewandelt.