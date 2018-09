Roetgen.

Nicht alle Tage wechseln 100.000 Euro bei einem offiziellen Anlass den Besitzer. Am Samstagmorgen konnte man diesem seltenen Erlebnis im Saal Hütten in Rott beiwohnen, als der Ehrenpräsident der NRW-Stiftung, Harry K. Voigtsberger, Vertretern des Fördervereins Saal Hütten die Förderurkunde in der genannten Höhe für den Erhalt der Lokalität übergab.