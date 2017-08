Simmerath.

Unter den zahlreichen Laufevents in der Nordeifel hat sich der Nordeifeler Business-Run längst einen festen Platz gesichert. Der Firmenlauf startet am Freitag, 1. September 2017, zum 10. Mal. Der Startschuss erfolgt um 19 Uhr an der Sekundarschule Simmerath, fünf Minuten später gehen die Walker auf die Strecke.