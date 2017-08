Nordeifeler Bezirksligisten starten mit Heimspielen in die Saison Letzte Aktualisierung: 25. August 2017, 12:00 Uhr

Nordeifel. Absteiger Germania Eicherscheid und der FC Roetgen vertreten in der Bezirksliga-Staffel 4 in der am Sonntag beginnenden Spielzeit 2017/18 die Nordeifel. Zum Auftakt müssen die beiden Eifelteams sich mit Mannschaften aus dem Heinsberger Land auseinandersetzen.