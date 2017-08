Noch Plätze frei: Walderlebnistage gehen in zweite Runde

Lammersdorf. Bereits in der ersten Ferienwoche haben zahlreiche Familien das Angebot, mit Förster Jörg Melchior den Wald einmal anders zu erleben, genutzt. Ab dem 21. August beginnt nun der zweite Teil der Erlebnistage. Bis zum 27. August werden an jedem Tag dieser Woche verschiedene Wanderungen angeboten.

Zu den Themen: „Wichtel, Baumgeister und andere Waldbewohner“, „Pflanzen zum Essen und Heilen“, „Tiere in Feld und Wald“ gibt es noch freie Plätze. Dabei haben Erwachsene und Kinder die Möglichkeit, den Wald einmal aus anderer Sicht zu erkunden. Bei der Veranstaltung „Schnitzen für Große“ wird Kindern und Jugendlichen im Alter von zehn bis 16 Jahren das Grundwissen zum Holzschnitzen, aber auch zum Speer- und Bogenbau vermittelt. Auch die ganztägige Wanderung zum Thema „Wald & Wasser“ mit einem Einstieg in den Staudamm der Kalltalsperre steht am 24. August nochmals auf dem Programm. Zu folgenden Terminen sind noch Anmeldungen möglich: Sonntag, 27. August, 10 Uhr, „Wichtel, Baumgeister und andere Waldbewohner“; Dienstag, 22. August, 9 Uhr (und evtl. Zusatztermin am Nachmittag); „Pflanzen zum Essen und Heilen“; Mittwoch, 23. August, 9 Uhr (und evtl. Zusatztermin am Nachmittag) „Tiere in Feld und Wald“; Donnerstag, 24. August, (und evtl. Zusatztermin am Nachmittag) „Waldwerkstatt“; Freitag, 25. August, 10 Uhr „Wald & Wasser“; Sonntag, 26. August, 10 Uhr „Schnitzen für Große“. Die Veranstaltungen sind kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Treffpunkt für alle Angebote ist die Kalltalschule Lammersdorf, Im Pohl 7, Simmerath. Anmeldungen werden entgegengenommen bei der Gemeinde Simmerath unter Telefon 02473/607159 oder per E-Mail. Weitere Einzelheiten auch auf der Internetseite der Gemeinde Simmerath.