Roetgen.

Die sonst so erfolgsverwöhnten Handballdamen des TV Roetgen warten auch nach dem sechsten Spieltag im neuen Jahr immer noch auf das erste Erfolgserlebnis in der Oberliga. Am vergangenen Spieltag mussten die Roetgenerinnen eine 20:28-Niederlage beim TV Strombach akzeptieren.