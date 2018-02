Nicht nur Ampeln: Politiker fordern weitere Maßnahmen auf der B258 Von: ag

Letzte Aktualisierung: 22. Februar 2018, 17:15 Uhr

Roetgen. Die Möglichkeit, in Roetgen an der Kreuzung der Bundesstraße B258 mit der Rosental- und der Mühlenstraße ein Ampelanlage zu bauen, sei ein weiterer Grund, das Haushaltssicherungskonzept (HSK) so bald wie möglich hinter sich zu lassen, hatte Roetgens Bürgermeister, Jorma Klauss, nach der Vorstellung der Ampelpläne in der Sitzung des Bauausschusses gesagt.