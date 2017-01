Monschau.

Die Junioren-Abteilung des TuS Mützenich hatte zu sieben Hallen-Turnieren für A-, B-, D2-, E1-, E2-, F2- und Bambini-Junioren-Mannschaften in die Sporthalle in Monschau eingeladen. Darüber hinaus wurde noch ein Fußball-Turnier für Senioren-Mannschaften der Kreisligen C und D sowie ein Völkerball-Fun-Turnier der Mützenicher Ortsvereine ausgetragen.