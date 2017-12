Monschau - Neujahrskonzert der Evangelischen Kirchengemeinde im Gemeindehaus

Monschau. Die Evangelische Kirchengemeinde Monschauer Land lädt zum Neujahrskonzert ein. Es findet statt am Montag, 1. Januar, ab 18.30 Uhr im Gemeindehaus in Lammersdorf, Bahnhofstr. 2, im Anschluss an den Gottesdienst, der dort um 17 Uhr beginnt.

Das Trio d´Anges wird ein buntes Programm kammermusikalischer Musik zu Gehör bringen. Auf den Instrumenten Fagott, Klarinette und Oboe werden drei Künstlerinnen sowohl klassische Musik wie eine Serenade von Mozart und Variationen von Beethoven als auch Walzer, Polka, Csardas sowie Tango verschiedener Komponisten wie zum Beispiel von Chopin, Poulenc, Herse und anderen spielen. Letztere können durchaus zum Tanz anregen beziehungsweise verleiten.

Audrey Luzignant schloss das Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon mit den höchsten Diplomen in Fagott und Instrumentalpädagogik ab. Seit 2011 ist sie Fagottlehrerin an der Musikakademie der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Eupen und an der Musikschule der UGDA in Luxemburg und musiziert regelmäßig in diversen Orchestern.

Christiane Collienne ist Absolventin des Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles und arbeitete als mehrfache Preisträgerin mit namhaften Orchestern Belgiens zusammen. Aktuell betreut sie die Klarinettenklassen der Musikakademien Waterloo und der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Belgien.

Yvonne Schabarum legte in den Fächern Oboe und Klavier die Künstlerische Reifeprüfung an der Musikhochschule Köln ab. Seit 20 Jahren unterrichtet sie das Fach Oboe an der Musikakademie der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Belgien.

Bereits im vorigen Jahr hat das Trio ein hervorragendes klassisches Konzert in der evangelischen Kirche in Roetgen gegeben.