Neues Team für gesunde Venen und Arterien

Simmerath. Ob Krampfadern, Beingeschwüre oder Thrombosen: Seit 2010 kümmern sich die Ärzte des Venenkompetenzzentrums der Eifelklinik Simmerath um Venenleiden aller Schweregrade und haben sich mit dem Zentrum für Venen und periphere Arterien Aachen zum größten Versorger von Patienten mit Krampfadern in der Städteregion entwickelt.

Mit Dr. Rudolf Müller wurde jetzt ein renommierter Gefäßchirurg für beide Zentren gewonnen, der die Venenmedizin mit seinen Kollegen, Dr. Knuth Rass und Dr. Karin Vogt weiter ausbauen und die operative und interventionelle Versorgung des arteriellen Gefäßsystems etablieren möchte.

Die Zentren für Venen und periphere Arterien an den beiden Standorten in Aachen (Karlsgraben 23) sowie in Simmerath den Patienten halten ein interdisziplinäres Team aus Phlebologen, Dermatologen und Gefäßchirurgen vor. Mit dem Wechsel vom St. Antonius Krankenhaus Eschweiler nach Aachen bzw. Simmerath kehrt Müller zu seinen Wurzeln zurück.

In der Kaiserstadt hat der gebürtige Aachener seine Karriere begonnen als Facharzt in der Gefäßchirurgie des Marienhospitals und anschließend als Oberarzt im Luisenhospital. Zuletzt war er viele Jahre als Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie in Eschweiler tätig, die er auf- und ausgebaut hat.

Jetzt freut er sich auf die Zusammenarbeit mit den Dermatologen und Phlebologen Karin Vogt und Knuth Rass in Aachen und Simmerath. Diagnostiziert und behandelt werden weiterhin Venenleiden aller Schweregrade. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der differenzierten Behandlung des Krampfaderleidens mit modernsten Techniken. Ambulante Operationen werden in beiden Zentren vorgenommen; größere Operationen mit stationärer Behandlungsnotwendigkeit erfolgen in der Eifelklinik in Simmerath.