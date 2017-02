Rurberg.

Mit dem 38. Kinderprinz am Rursee, Prinz Noah I. (Gschwandtner), und Prinzessin Ronja I. (Samberg) wurden im Rurberger Antoniushof zwei Vollblutkarnevalisten zum neuen Kinderprinzenpaar am See proklamiert. Beide haben schon sehr früh erste Bühnenerfahrungen im Kiescheflitscher Karneval gesammelt und gehören jetzt schon zu den sogenannten Multitalenten des Vereins.