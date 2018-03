Schmidt.

TuS-Jugend in Aufbruchstimmung – so könnte das Fazit des Jugendtags lauten, zu dem am Donnerstag die Fußballjunioren des TuS Schmidt eingeladen waren. Mit einem neuen Vorsitzenden und etlichen Ideen und Vorschlägen geht die Fußballjugend in die nächsten zwei Jahre.