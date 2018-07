Imgenbroich - Neuer Schützenkönig Wolfgang I. ist nun im Amt

Imgenbroich.

An drei Tagen feierte die Imgenbroicher Bevölkerung ihre Kirmes. Die Inthronisierung des neuen Schützenkönigs Wolfgang I. (Lexen) mit seiner Königin Annette in der abendlichen Messe in der Pfarrkirche St. Josef sowie die Ermittlung des neuen Kappenkönigs Gregor Pauls beim sonntäglichen Frühschoppen am Bürger-Casino erwiesen sich dabei als Höhepunkte der Feierlichkeiten.