Monschau - Neuer Monschauer Verein will den Kunstmarkt bereichern

Monschau.

Die Gründungsversammlung ist erfolgt, der Vorstand gewählt, die Eintragung in das Vereinsregister beim Amtsgericht vollzogen, und auch die ersten Aktivitäten lassen nicht mehr lange auf sich warten: Ein neuer Verein mit Sitz in Monschau will den Kunstmarkt bereichern und neue Akzente setzen. „Internationale Kunstarbeit – Art Work International“ nennt sich der Verein, der Ende 2017 gegründet wurde.