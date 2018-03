Rurbrücke wird in Kürze halbseitig gesperrt

Eine andere Baustelle des Landesbetriebs Straßenbau wird in Kürze eingerichtet. Dabei handelt es sich um die Rurbrücke auf der B 266 in Höhe von Einruhr.

Kurz vor Karneval hatte der Straßenbaulastträger angekündigt, dass die Brücke in Kürze nur noch einspurig befahren werden dürfe. Eine Überprüfung hatte ergeben, dass die Brücke nicht mehr voll belastbar ist. Der Verkehr soll in Kürze und bis auf weiteres nur noch einspurig über die Brücke geführt werden, und mit einer Ampel geregelt werden. Diese Übergangsregelung soll so lange bestehen bleiben, bis die Brücke neu gebaut oder eine Behelfsbrücke eingerichtet worden ist. Auf Anfrage der Lokalredaktion teilte der Landesbetrieb mit, dass die Spurverengung in etwa 14 Tagen, wahrscheinlich noch vor Ostern, erfolgen soll.