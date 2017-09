Roetgen.

Der Heimat- und Geschichtsverein (HeuGeVe) Roetgen entdeckt alljährlich in seinen Jahreskalendern die Heimat und hat auch in diesem Jahr wieder ein beachtliches Werk herausgegeben, das einen Querschnitt des dörflichen Lebens vergangener Jahre widerspiegelt. Dabei lässt ein weitreichender Blick in die Vergangenheit und in die Gegenwart gleichermaßen Interessantes zur Geltung kommen.