Neuer Familienführer stellt Wanderwege in der Nordeifel vor

Nordeifel. Das Wanderwegenetz in der Nordeifel ist weit verzweigt und bietet sowohl für den ambitionierten Wanderer als auch für den Spaziergänger eine Menge Abwechslung.

Den nicht immer mit einem positiven Image ausgestatteten Sonntagsspaziergang hat sich jetzt die Autorin Loni Liebermann als Maßstab für einen ansprechend gestalteten Wanderführer mit dem Titel „Sonntagsspaziergänge in der Nordeifel – 20 Ausflüge für Familien im Naturpark Nordeifel“ ausgesucht.

Im Kooperation mit dem 1960 gegründeten Deutsch-Belgischen Naturpark entstand der regionale Reiseführer für Gelegenheitswanderer. Von Vicht, über Nideggen, durch den Nationalpark Eifel bis hin zum Milchweg bei Steinfeld oder zum Moorpfad bei Dahlen führen die 20 Vorschläge, die reich bebildert zum Ausprobieren locken.

Die Autorin mutet den Familienausflüglern nicht zu viel zu, haben die vorgeschlagenen Strecken doch eine maximale Länge von 10 Kilometern. Wegevarianten für Kinder werden vorgeschlagen, ebenso Alternativen für Menschen mit Bewegungseinschränkungen.

Angereichert werden die Streckenvorschläge mit Anregungen für Besichtigungen und Einkehr, so dass jeder seinen Sonntagsausflug nach individuellen Bedürfnissen zusammenstellen kann.

Mit dem Sonntagsklassiker

Aus der näheren Region werden Spaziergänge im Quellgebiet der Weißen Wege empfohlen (5,5 Kilometer), im Roetgener Wald (3,5 Kilometer) oder im Kermeter (1,6 bis 4,6 Kilometer). Der Flurheckenweg in Eicherscheid (8 Kilometer), fehlt ebenso wenig wie ein Spaziergang durch das Perlenbachtal von Höfen nach Monschau (8,8 Kilometer), oder auch der Sonntags-Klassiker im Nationalpark Eifel von Rurberg zur Urftseestaumauer (5,5 Kilometer).

Die Autorin Loni Liebermann wurde 1949 in Berchtesgaden geboren und lebt in Herzogenrath. Sie studierte Fotografie an der Folkwanghochschule in Essen, erhielt mehrere Lehraufträge und war bei zahlreichen Ausstellungen vertreten. 1988 wurde sie in die Deutsche Fotografische Akademie berufen.

Loni Liebermann, Sonntagsspaziergänge in der Nordeifel, Eifelbildverlag, gebundene Ausgabe, Flexcover, ISBN 978-3-946328-22-3, 12,90 Euro.