Lammersdorf. Er präsentiert sich schlank und schwarz: Der neue Blitzer an der Kalltalschule in Lammersdorf. Die Blitzsäule ersetzt ab sofort den alten Starenkasten. Wie das Ordnungsamt der Städteregion mitteilte, wird mit einem Laserscanner gemessen. Dadurch erübrigt sich die Verlegung von Sensoren in der Stareß, und der Messplatz unterliegt nicht der jährlichen Eichpflicht.

Das Gerät hält Geschwindigkeitsüberschreitungen in beide Fahrtrichtungen fest. Verstöße könnten nun noch besser dem richtigen Fahrzeug zugeordnet werden. Die Anlage ist ab sofort in Betrieb. Ab dem 19. September erneuert das Ordnungsamt auch die Messanlage in Roetgen an der B 258, Höhe Meilenstein. Die Standorte der „Blitzer“ bestimmt die Städteregion nach Empfehlung der Unfallkommission.