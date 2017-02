Neue Öffnungszeiten bei der Arbeitsagentur

Monschau. Neue Beratungszeiten bei der Arbeitsagentur in Monschau: Ab 1. März stehen Mitarbeiter für persönliche Vorsprachen – ohne Termin – von Montag bis Freitag in der Zeit von 8.30 Uhr bis 12.15 Uhr zur Verfügung.

„Auch am Standort Monschau wird Vermittlung in Ausbildung und Beschäftigung sowie Beratung weiter wie gewohnt in vollem Umfang angeboten“, betont Agenturchef Ulrich Käser.

„Aufgrund der positiven Arbeitsmarktentwicklung am Standort Monschau mit einer aktuellen Arbeitslosenquote von 2,1 Prozent im Versicherungsbereich (Arbeitsagentur) und der veränderten Kundenstruktur ist es jedoch erforderlich, unser Angebot den Wünschen unserer Kundinnen und Kunden anzupassen und daher noch mehr vertiefte individuelle Beratung anzubieten“, so Käser.

Daher werde das Serviceangebot des Zugangs nach vorheriger Terminvereinbarung erhöht, während gleichzeitig die Zeiten von Vorsprachen ohne Termin in Monschau ab März zeitlich angepasst würden.