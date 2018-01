Rollesbroich - Neue Kurse „Fit mit Baby“ und „Musikgarten“ in Rollesbroich

Rollesbroich. Die Tanzwerkstatt Rollesbroich bietet neue Kurse an. „Fit mit Baby“ ist ein leichter, spaßiger Fitness-Kurs, der für die Mama eine schöne Gelegenheit bietet, wieder fit und aktiv zu werden. Er findet donnerstags, 9 bis 10 Uhr, ab dem 11. Januar statt.

Das Baby kann dabei vor dem Bauch der Mama getragen werden (Manduca; Ergo-Baby; Tuch). Auf mitreißende Musik werden einfache Fitness- und Tanzschritte sowie kleine Kräftigungselemente (für Oberschenkel und Po) gemacht. Diese fördern die Kondition, die Kraft und formen den Körper. Der zweite Teil der Stunde ist auf der Matte. Bauch, Rücken, Arme werden gekräftigt und eine Dehnung zum Schluss sorgt für mehr Flexibilität und Wohlbefinden. Es ist keine Tanzerfahrung nötig, denn die Freude an Musik und Bewegung steht im Vordergrund. Die Babys in der Trage empfinden die Musik durch den Körper der Mutter mit und erleben so Rhythmus, Bewegung und Musik. Viele Babys schlafen durch das rhythmische Geschunkel ein oder kreischen fröhlich mit.

Der „Musikgarten für Babys“ und die „Musikgarten-Spielgruppe“ laden Babys/Kinder und deren Eltern zum gemeinsamen Musizieren ein. Durch Singen, Musizieren, Bewegen und Musikhören können die Kinder ein Gefühl für die Schönheit und Wirkung von Musik entwickeln und erfahren, wie viel Freude Musik machen kann. Babys und Kinder lernen vor allem durch Imitieren und Wiederholungen. Es gibt für das Kind keinen stärkeren Anreiz mitzumachen, als das Singen, Musizieren und Bewegen der Eltern. Zudem fördert das Singen die Sprachentwicklung, die Bewegung und Motorik. Körpererfahrungen, Fingerspiele, Kniereiter, Tänze, das spielen mit Musikinstrumenten, Tüchern, Bällen ist Bestandteil der Kurse.

Der Kurs „Musikgarten Babys“ richtet sich an Babys ab dem vierten Monat und findet dienstags, 9 bis 9.45 Uhr, ab dem 9. Januar statt. Der Kurs unterstützt die Babys, ihren Körper und die Umwelt durch Kinderlieder, Fingerspiele, Massage, Körperwahrnehmung sowie entwicklungsfördernden Spielen zu erfahren und wahrzunehmen. Der Kurs „Musikgarten-Spielgruppe“ richtet sich an Babys/Kinder ab dem achten Monat und findet dienstags, 10 bis 11 Uhr, ab dem 9. Januar statt. Das Musikgarten-Konzept wird erweitert durch die Möglichkeit zum Spielen mit verschiedenen Medien. Zudem gibt der Kurs den Eltern die Möglichkeit des Austauschs.

Kostenpunkt je Kurs (Fünf-Wochen-Workshop): 35 Euro. Anmeldung bei: Rebecca Unger, E-Mail: Info@best-moving.de; weitere Infos unter www.best-moving.de oder www.tanzwerkstatt-simmerath.de. Veranstaltungsort ist die Tanzwerkstatt Simmerath, Einsteinstraße 7, Rollesbroich.