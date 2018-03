Schmidt.

Auf den Brettern, die die Welt bedeuten, proben derzeit die Laienspieler der Theatergruppe des TuS Schmidt. Für die Premiere am 18. März und drei weitere Aufführungen wollen sie bestens gerüstet sein. „Wer nicht hören will, muss fühlen!“, so lautet der Titel des Dreiakters von Beate Irmisch.