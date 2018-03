Konzen.

Die Fertigstellung der Kindertagesstätte (Kita) in Konzen, Am Feuerbach, verzögert sich bis zum Dezember 2018. Das hat die Städteregion Aachen am Freitag mitgeteilt. War man zunächst von einer Fertigstellung zum neuen Kindergartenjahr im August 2018 ausgegangen, musste umgeplant werden. Ursache sind eine vorgefundene Altlast und schwierige Wasserverhältnisse vor Ort.