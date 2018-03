Roetgen.

In diesen frühen Märztagen ist es noch ruhig an der Wanderstation in Roetgen, dem touristischen Anlauf- und Infopunkt am „Tor zur Eifel“. Doch die Wanderer und Radfahrer sitzen schon in den Startlöchern und wollen mit den ersten Strahlen der Frühlingssonne zahlreich auch in Roetgen die Natur erleben.