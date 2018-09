Nordeifel.

Weil sie einen beruflichen Neuanfang starten möchte, zieht die alleinerziehende Krankenschwester Vera Mundt mit ihren beiden Kindern in die Nordeifel. In der am Rursee befindlichen Praxis von Landarzt Dr. Chris Wegner stellt sie allerdings bald fest, dass das Leben auf dem Land weder beschaulich noch romantisch ist.