Acht Ausbaugebiete und 7500 Anschlüsse für Simmerath

„Warum kommen Sie erst jetzt?“ war eine der wenigen Nachfragen bei der Vorstellung des Glasfaser-Projekts in Simmerath. Da die Telekom in vielen Orten das Netz gerade erst – wenn auch mit geringerem Volumen – aufgerüstet habe, werde es möglicherweise schwer, „ihre Produkte hier zu verkaufen“, mutmaßte Reinhold Köller (UWG) am Dienstag im Simmerather Strukturausschuss.

In der Gemeinde Simmerath sind acht Ausbaugebiete vorgesehen: 1.Lammersdorf (mit Kämpchen und Waldsiedlung), Paustenbach, 2. Simmerath, Witzerath, Kesternich, 3. Rollesbroich, Strauch, 4. Rurberg, Woffelsbach, Steckenborn, 5. Einruhr, Erkensruhr, Dedenborn (mit Seifenauel), 6. Eicherscheid, Hammer, Huppenbroich, 7./8. Gewerbegebiete Simmerath und Rollesbroich. Auch in Simmerath soll schon am 15. April die ca. zweimonatige Vermarktung starten, bis Ende Juni soll Klarheit herrschen und nach den Ferien könne es losgehen, so Westenberg.

Von rund 7500 Anschlüssen können in der Gemeinde Simmerath etwa 150 (ca. zwei Prozent) mangels Wirtschaftlichkeit nicht angeschlossen werden. Bei allen anderen Haushalten wird der Anschluss bei Anmeldung kostenfrei bis ins Haus gelegt, bei Nichtanmeldung bis zur Grundstücksgrenze. Wer sich dann später entscheidet, Glasfaser zu „buchen“, muss 750 Euro für den Hausanschluss zahlen. Bei rund 1600 Euro Kosten je Anschluss investiere die DGF rund 14 Millionen Euro, hieß es. Je nach Interesse der Bürger könne es auch sein, dass einige Orte angeschlossen würden, andere aber nicht, sagte Westenberg auf Nachfrage von Gregor Harzheim (SPD).

Alle Fraktionen bewerteten das Projekt positiv, Christoph Poschen (CDU) und Klaus Stockschlaeder (Grüne) baten die Verwaltung, „bei den ausstehenden Verhandlungen alle Eventualitäten zu berücksichtigen und im Sinne der Bürger das Bestmögliche auszuhandeln“.(hes)