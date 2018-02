Monschau - Netzbetreiber geht auf Nummer sicher: Nachfrage nach Glasfaseranschlüssen muss stimmen

Deutsche Glasfaser baut neue Infrastruktur

Ehe die Deutsche Glasfaser (DG) tätig wird, erfolgt in einem potenziellen Ausbaugebiet die sogenannte Nachfragebündelung, die mindestens ein Interesse von 40 Prozent aller betreffenden Haushalte erbringen muss.

Kommt es zum Ausbau, schafft die DG eine komplett neue Infrastruktur im Ort und verlegt den Anschluss kostenlos bis ins Haus des Vertragspartners. Dieser kann dann zwischen drei Tarifen (100, 200 oder 500 Mbit/s) wählen.

Die Hauptzuleitungen werden 30 bis 60 Zentimeter tief im Bankett der örtlichen Straßen verlegt, der Hausanschluss erfolgt über einen Durchschuss zwischen Kopflöchern an der Straße und an der Hausaußenwand. Herzstück des Netzes sind die sogenannten PoP-Verteilerpunkte („Point of Presence“), die das Signal an bis zu 3500 Hausanschlüsse streuen.