Nordeifel - Netzausfall in den drei Eifelgemeinden

Nordeifel. Am Dienstagabend ist in den Eifelgemeinden Roetgen, Monschau und Simmerath das Festnetz ausgefallen. Auch einige Handynetze sind nach Angaben der Feuerwehr von dem Ausfall betroffen, sodass teilweise weder die Notrufnummern Polizei noch die der Feuerwehr erreichbar sind.

Die Feuerwehrgerätehäuser in allen betroffenen Gemeinden sind besetzt und können im Notfall angesteuert werden. „Wenn in den Gerätehäusern etwas gemeldet wird, dann wird die Leitstelle sofort informiert“, erklärte ein Sprecher der Aachener Feuerwehr am Abend.

Der Grund für den Netzausfall ist derzeit noch völlig unklar. Die Telekom, mit der man in engem Kontakt stehe, arbeite unter Hochdruck an einer Lösung, so die Feuerwehr. Am späten Abend teilte die Leitstelle der Feuerwehr mit, dass die Störung wohl noch bis in die Morgenstunden anhalten könne. Die genaue Dauer ist weiterhin aber nicht bekannt.