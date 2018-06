Nordeifel - Naturschutzprojekt „Life+“ schafft 33 Kilometer freien Fluss

Nordeifel. Die Biologischen Stationen Düren und Städteregion Aachen feierten jetzt mit fast 100 Gästen die Erfolge ihres „Life+“-Naturschutz-Großprojektes „Rur&Kall – Lebensräume im Fluss“. Bei einer mehrstündigen Wanderung durch das Projektgebiet wurden Maßnahmen im Kalltal und seinen Nebentälern vorgestellt.

Im Anschluss begrüßte die Leiterin der Biologischen Station im Kreis Düren, Heidrun Düssel-Siebert, die Gäste aus Politik, Verwaltung, Naturschutz, Forst, Fischerei und Ehrenamt im Hotel Kallbach in Simonskall.

„Wir freuen uns sehr, so erfolgreich ein von der EU gefördertes Großprojekt umgesetzt zu haben. Von dem Projekt profitierte aber nicht nur die Natur, weit über 1,5 Millionen Euro sind während der Projektlaufzeit direkt an Unternehmer der Region geflossen und haben damit einen wichtigen Beitrag für die regionale Wertschöpfung geleistet“, so Düssel-Siebert.

Dr. Bernhard Theißen, Biologische Station Städteregion Aachen, und Astrid Uhlisch, Biologische Station Düren, stellten die Maßnahmen vor: Mit Hilfe des EU-Förderprogrammes „Life+“ und Co-Finanzierung durch das Land NRW, die beiden Landkreise, sowie die Kommune Hürtgenwald konnten über 6,5 Jahre die Auenlebensräume und die Fließgewässer im Schutzgebiet Kalltal für seltene Tierarten wie den Blauschillernden Feuerfalter, den Schwarzstorch oder die Mühlkoppe optimiert werden.

Neben der Entnahme von Fichten zur Auwaldentwicklung auf 10 Hektar und der Pflege von 12 Hektar Feuchtwiesen konnten durch die Entnahme von Verrohrungen, den Bau von Brücken und die Umgestaltung von Staustufen und Wehren 33 Kilometer freie Fließgewässerstrecke wieder hergestellt werden.

Für den Lachs bleibt es schwer

Schwer bleibt es für den Lachs. Für diesen Wanderfisch würden Kall und Rur hervorragende Laichgebiete darstellen und wurden daher im Rahmen des Wanderfischprogrammes NRW als Vorranggewässer ausgewiesen. Aber nicht nur im Mündungsbereich der Kall, sondern auch in der Rur behindern noch über 40 Staustufen und Wehre die Aufwärtswanderung der Fische. Arno Hoppmann vom Wasserverband Eifel-Rur erläuterte daher die Maßnahmenplanung an Rur und Nebengewässern für die nächsten Jahre.

Zum Abschluss präsentierte Hermy Hermanns von der Arbeitsgemeinschaft Lachs Abbildungen von „Rückkehrer-Lachsen“ in Originalgröße, die in der Fangstation in Roermond gesichtet wurden. Nur durch das ehrenamtliche Engagement verspricht die Wiederansiedlung des Lachses Erfolg.

Zum Abschluss des Großprojektes ist auch die neueste Broschüre über das Projekt erschienen. Sie liegt in den Infostellen der Region aus und kann auch von rurundkall.de heruntergeladen werden.