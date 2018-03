Eifel - Naturaufnahmen von Andy Holz im Hürtgenwalder Rathaus

Eifel. Die Fotoausstellung „Wetter- und Naturaufnahmen“ mit Aufnahmen von Andreas Holz aus Vossenack wird am Donnerstag, 22. März eröffnet.

Alle Interessierten sind zum Empfang um 17 Uhr in das Foyer des Hürtgenwalder Rathauses in Kleinhau eingeladen. Die Ausstellung kann in der Zeit vom 22. März bis zum 11. Mai während den Öffnungszeiten des Rathauses besichtigt werden.