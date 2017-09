Nordeifel.

Bei der Gartenarbeit kommt es immer wieder zu einer Begegnung von Mensch und Tier. Zu diesen Tieren zählt auch die Blindschleiche, die in fast allen Gebieten unserer Region auftauchen kann. Dieses Tier gehört zu den Reptilien und sieht zunächst so aus, als ob sie eine Schlange sei. Aber sie ist keine Schlange, sondern gehört zu der Gruppe der Echsen – ist also mit den Eidechsen verwandet.