Nationalpark-Zentrum Eifel: Wildnis hautnah erleben

Eifel. In den Herbstferien geht es mit einem Ranger des Nationalparks Eifel auf Entdeckungstour am Nationalpark-Zentrum Eifel.

Alle Wildnisfreunde zwischen acht und 14 Jahren können sich am 27. Oktober und am 3. November auf die Spuren der Wildnis begeben und an einer besonderen Aktion teilnehmen. Kreativ und spielreich führt ein Ranger die Tour erst in der Natur und dann in der Ausstellung „Wildnis(t)räume“.

Treffpunkt ist um 11 Uhr im Besucherzentrum in Vogelsang. Gegen 15.30 Uhr endet die Aktion. Verpflegung und warme Kleidung sind mitzubringen. Eltern können gerne mit dabei sein.

Die Aktion kostet inklusive Ausstellungsbesuch und Materialien 10 Euro pro Person. Anmeldung ist bis donnerstags erforderlich unter Telefon 02444/915740. Weitere Infos: www.nationalparkzentrum-eifel.de.