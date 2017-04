Nationalpark Eifel beteiligt sich an Aktionstag „Zu Gast in der eigenen Heimat

Nordeifel. Zum vierten Mal heißt es am Sonntag, 9. April: „Zu Gast in der eigenen Heimat“. Insgesamt 24 Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele der Nordeifel laden Gäste mit ihren Familien und Freunden dazu ein, die Schätze ihrer Heimat zu entdecken.

Angeboten werden Besuche in Ausstellungen, Parks und Kulturdenkmälern sowie geführte Wanderungen und vieles mehr.

Die Nationalparkverwaltung Eifel beteiligt sich mit zwei Angeboten am bunten Aktionstag: eine kostenfreie Exkursion, bei der Junior Ranger Interessierten den Nationalpark näher bringen, sowie eine geführte Erkundungstour durch die Nationalparkausstellung „Wildnis(t)räume“ zum halben Preis.

Unter dem Motto „Wer hat Lust auf Wildnis? Wer hat Mut zur Wildnis?“ führen ausgebildete Junior-Ranger Besucher und ihre Kinder auf einer zweieinhalbstündigen Tour durch den Nationalpark Eifel. Thema dieser Mitmach-Wanderung, bei der auch gespielt und erforscht wird, ist der Nationalpark mit seiner Tier- und Pflanzenwelt.

Kleine Kinder sollten statt in einem Kinderwagen in einer Rückentrage sitzen, da einige Höhenmeter zu erklimmen sind. Die kostenfreie Tour beginnt und endet im Nationalpark-Tor Gemünd, Kurhausstraße 6 in Schleiden, das mit seiner kindgerechten Ausstattung ebenfalls zum Entdecken einlädt. Besucher melden sich bitte bis zum 7. April bei der Nationalparkverwaltung unter Telefon 02444/ 9510-0 an.

Darüber hinaus sind Gäste von nah und fern zur Erkundungstour zum halben Preis durch die Erlebnisausstellung „Wildnis(t)räume“ im Forum Vogelsang IP eingeladen. Um 11 und 14 Uhr finden am Aktionstag die etwa 90-minütigen Führungen durch die 2000 Quadratmeter große Ausstellung statt. Staunen, entdecken und mehr erfahren – all das bietet die im September des vergangenen Jahres eröffnete Ausstellungsattraktion am historischen Standort.

Barrierefrei und mehrsprachig informiert sie über die Besonderheiten des Nationalparks und dessen Philosophie „Natur Natur sein lassen.“ Treffpunkt: Counter des Besucherzentrums im Forum Vogelsang IP, Vogelsang 70 in Schleiden.