Nächtlicher Vandalismus an drei Gebäuden in Simmerath

Simmerath.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Teil der Fassade des Rathauses, wahrscheinlich durch gezielte Steinwürfe, so stark beschädigt, dass ein Bereich der Verkleidung oberhalb der Eingangstüre ersetzt werden muss. Bereits in der Nacht zum Mittwoch wurden verschiedene Scheiben an der Sekundarschule und am Simmbad durch Schüsse, wahrscheinlich mit einer Luftdruckpistole, beschädigt.