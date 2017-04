Nachtwache in Mützenich Letzte Aktualisierung: 12. April 2017, 08:04 Uhr

Mützenich. Dieses Jahr beginnt die Nachtwache in Mützenich „Aufstehen für Jesus“ erst am Karfreitag, 14. April, um 4 Uhr morgens in der Kirche in Mützenich. Zunächst wird eine Meditation zu Ostern angeboten, danach wird der Kreuzweg in zeitgemäßer Form gebetet. Anschließend wird zum „Nacht-des-Wachens-Kreuz“ auf den Stehling gegangen und auch dort wird eine Meditation stattfinden.