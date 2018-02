Roetgen.

Eine zweite Ampel wird auf der Bundesstraße 258 in Roetgen an der Kreuzung mit der Rosentalstraße und der Mühlenstraße in Zukunft den Verkehr regeln. Darauf haben sich die die Gemeinde Roetgen, der Landesbetrieb Straßenbau und die Städteregion nach einer jahrelangen Diskussion nun geeinigt. Mit einer Umsetzung der Maßnahme ist frühestens im Jahr 2020 zu rechnen.