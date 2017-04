Neues Fahrgastschiff auf dem Obersee ab 2018

Die Rurseeschifffahrt plant für die Saison 2018 eine beachtliche Investition. Auf dem Obersee soll zur übernächsten Saison ein neues Fahrgastschiff (Arbeitstitel „Nikolaus II“) zu Wasser gelassen werden. Dabei soll es sich um einen sogenannten „Einrumpfer“ handeln, der mit seiner Länge von 30 Metern die vor drei Jahren in Betrieb genommene „Seensucht“ noch um fünf Meter Länge übertrifft.

Auch das neue Fahrgastschiff soll in Komfort, Service und Ausstattung der „Seensucht“ entsprechen. Mit den Arbeiten am neuen Oberseeschiff, das auf einer Werft am Rhein konstruiert wird, wurde bereits begonnen.

Die vier Schiffe der Rurseeschifffahrt stechen in diesem Jahr bereits am kommenden Wochenende, 8. und 9. April, in See. Dann gibt es eine kleine Pause. Der reguläre, tägliche Linienverkehr startet am Ostersamstag, 14. April. Die genauen Abfahrtszeiten sind dem Fahrplan (www.rurseeschifffahrt.de) zu entnehmen.

Auf dem Obersee verkehren die beiden Elektroboote „Seensucht“ und „Eifel“ und auf dem Rursee sind die beiden Restaurant-Schiffe „Stella Maris“ und „Aachen“ unterwegs. Zum Angebot gehört auch die Rursee-Bahn, die ab dem Anleger Schwammenauel in Richtung Heimbach verkehrt.