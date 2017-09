Nach dem punktarmen Spieltag soll wieder Zählbares verbucht werden

Nordeifel. Drei Punkte von möglichen fünfzehn war am vergangenen Spieltag eine schwache Ausbeute für die fünf Nordeifeler B-Ligisten in der Aachener Kreisliga B2.

Am Sonntag soll wieder gepunktet werden, wobei das Eifelderby zwischen dem TuS Lammersdorf und der Namenscousine aus Mützenich ganz klar im Blickpunkt steht. Drei Zähler und bisher kein Sieg sind eine bescheidene Ausbeute für den TuS Mützenich, dessen Ansprüche vor der Saison schon andere waren, als nach vier Spieltagen im Keller der Liga rum zu dümpeln. Die Mannschaft hat zweifelsohne mehr Qualität, ruft diese, genauso wie in der vergangenen Spielzeit, aber nicht ab.

Beim TuS Lammersdorf war man nach drei Siegen in Serie bis zum vergangenen Spieltag zufrieden, dann leisteten die Rot-Weißen sich mit dem 1:1 beim Tabellenletzten Rhenania Eschweiler einen unerwarteten Rückschlag. Wiedergutmachung ist bei beiden Teams angesagt, beide wollen im Derby den Schalter wieder in die richtige Richtung umlegen. Die schwierigste Aufgabe dürfte auf Aufsteiger Germania Eicherscheid warten, der Termin bei Absteiger Eintracht Kornelimünster hat. Die Mannschaft aus dem „Münsterland“ hat bisher deutlich unterstrichen, dass sie die Panne der vergangenen Saison umgehend reparieren will. Es ist zu befürchten, dass der Absteiger sein Punktekonto weiter aufstocken wird, der Punktestand des Aufsteigers sich aber nicht verändern wird.

Zu beneiden um ihre Aufgabe gegen Sportfreunde Hehlrath ist auch die Zweite des TV Konzen nicht. Zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage stehen in der Zwischenbilanz der Sportfreunde, die auswärts aber nicht so stark einzuschätzen sind wie auf heimischem Terrain. Die Favoritenrolle fällt zwar der Mannschaft aus dem Eschweiler Stadtteil zu, allerdings wollen die Schwarz-Gelben nach zwei Heimniederlagen in Folge die ersten Heimpunkte einsammeln. Die Begegnung der Zweitvertretung des FC Roetgen, beim FC Stolberg, wurde auf Dienstag (Anstoß 19.30 Uhr) verlegt. In der Dürener Kreisliga B3 möchte die Zweite der SG Vossenack/Hürtgen bei der SG Neffeltal den nächsten Schritt aus dem Keller vollziehen. Die Neffeltaler absolvierten bisher nur drei Spiele, in denen sie aber leer ausgingen. Geht es nach SG Trainer Oliver Grunwald, dann soll nach der Begegnung gegen die Rureifeler bei der SGN unter der Rubrik Punkte immer noch die Null stehen.