Roetgen - Nach 99 Jahren: Alt-Aachener Bühne zurück in Roetgen

Roetgen. „Ausverkauft“ hieß es am vergangen Samstag im Roetgener Bürgersaal. Die „Alt-Aachener Bühne 1919 e.V.“ war nach 99 Jahren das erste Mal nach Roetgen gekommen, um den Eifelern die Aachener Mundart näher zu bringen.

Bei „Der zweide Plöck“ – der zweite Frühling – erzählten die 15 Schauspieler, die zwischen 18 und 80 Jahren alt sind, die Geschichte zweier Frauen, die ihre Ehemänner vor der männerhassenden Oma verheimlichen müssen. Erst als die ältere Dame sich in den Nachbarn verliebt und alles auffliegt, können die Ehemänner, die sich als Schweine- und Pferdeknecht tarnen mussten, zu ihren Ehefrauen stehen.

Vorlage von Erfried Smilja

Das Stück inszenierte die Alt-Aachener Bühne nach einer Vorlage von Erfried Smilja und übersetzt es vom hochdeutschen in die Aachener Mundart. Bühnenbauer Bernd Frings ist schon viele Jahre ein fester Bestandteil der Theatergruppe: „Wir sind eine Volksschauspielgruppe wie das Millowitsch-Theater oder die Ohnesorg-Truppe in Hamburg. Wir sprechen das Platt, das nur noch wenige sprechen können.“

Unter den Schauspielern sind auch viele, die nicht ursprünglich aus Aachen stammen: „Die lernen ihren Text in Platt einfach wie eine Fremdsprache“, so Frings. Um Sprachprobleme auch für das Publikum von Anfang an aus dem Weg zu räumen, erhielt jeder Zuschauer ein kleines Heft beim Einlass.

Wörterliste anbei

Dort war neben Informationen zum Stück und den Schauspielern auch eine Liste mit den schwierigsten Wörtern aus dem Stück zu finden samt einer Übersetzung derselben ins Hochdeutsche. So bedeutet „Elf- Trappe-Jesech“ hängende Gesichtszüge, die „Püsse“ sind die Betten und die „Sondegsoel“ ist die Rinderfleischsuppe.

Das 100-jährige Jubiläum der Alt-Aachener Bühne wird im nächsten Jahr auch gebührend in Roetgen gefeiert werden. Vür freue os op üch!