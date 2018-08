Höfen.

Recht heiß war es in den letzten Wochen im Haus der Familie Ibba in Höfen: Das Reetdach war völlig abgedeckt worden, und die Familie lebte „unter Folie“. Nun wird in wochenlanger Facharbeit, nicht unspektakulär, ein neues reetgedecktes Dach gefertigt. Viele Vorüberkommende, Höfener, Wanderer und Touristen bleiben stehen, fotografieren und stellen Fragen.