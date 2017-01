In 80er- und 90er-Jahren mehr Vierlingsgeburten

Die Wahrscheinlichkeit für eine mehreiige Vierlingsgeburt beziffert das Online-Lexikon Wikipedia unter Berufung auf die sogenannte Hellin-Hypothese auf 1:600 000, für eineiige Vierlingen wird sie gar mit 1:13 Millionen angegeben.

Nachdem es bis 1983 in NRW nur sporadisch zu Vierlingsgeburten gekommen war, stiegen die Quoten aller mehreiigen Mehrlingsgeburten aufgrund von Hormonbehandlung und künstlicher Befruchtung ab Mitte der 80er-Jahre an. 1985, im Geburtsjahr der Bach-Vierlinge, kam es so zu vier weiteren Vierlingsgeburten in Nordrhein-Westfalen, und 1990 (dem ohnehin geburtenstärksten Jahrgang der letzten Jahrzehnte in NRW) wurde mit acht Vierlingsgeburten landesweit der Höchststand erreicht.

2013 und 2014 kamen in NRW jeweils dreimal Vierlinge zur Welt, 2015 nur noch einmal. Allerdings sorgte 2015 eine Vierlingsgeburt in Berlin deutschlandweit für Aufsehen, als die pensionierte Grundschullehrerin Annegret Raunigk im Alter von 65 Jahren Vierlinge in der 26. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt zur Welt brachte. (hes)