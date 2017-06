Monschau.

Anlässlich der 160-Jahr-Feier des Maria-Hilf-Stifts in Monschau ist die Generloberin Mutter Udaya aus Kerala in Indien in Begleitung der ehemaligen Oberin Schwester Daisy Maria bis zum 5. Juli in Monschau zu Besuch. Für Monschaus Bürgermeisterin Margareta Ritter war es jetzt eine besondere Freude, die Ordensschwestern und Mitglieder des Kuratoriums des Stifts im Tapetenzimmer des Hauses Troistorff zu begrüßen, als sich die Gäste aus Indien in das Goldene Buch der Stadt Monschau eintrugen.