Gemünd - Musikalischer Start der Kulturkirche ein voller Erfolg

Gemünd. Der Start der „Kulturkirche Monschauer Land und Schleidener Tal“ war ein voller Erfolg. Den Auftakt machte die irische Gruppe „Galleon“ am vergangenen Freitag. Am Samstag folgte „Musical for Events“ mit „Udo Jürgens unvergessen“. Beide Konzerte waren sehr gut besucht.

Publikum und Künstler fühlten sich wohl im historischen Kirchraum. Es wurde geschunkelt, gesungen und geklatscht. Die viele Arbeit der beiden evangelischen Kirchengemeinden „Monschauer Land“ und „Trinitatis-Kirchengemeinde Schleidener Tal“ hat sich aus Sicht der Organisatoren gelohnt.

Zwei Veranstaltungen wird es in diesem Jahr noch geben: das Theater „Pathologie“ mit ihrer Revue „Rhein, Weib und Gesang“, am 12. Oktober in der Kulturkirche Gemünd und am 19. Oktober in der Stadtkirche Monschau. Die Kabarettisten Hubert vom Venn und Joachim Konejung beenden am 30. November, das Programm für 2018 in der Kulturkirche Gemünd.