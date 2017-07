Musik trifft Zirkus: Konzert von Martin Claßen hilft „ZappZarap“ Letzte Aktualisierung: 20. Juli 2017, 11:23 Uhr

Schmidt. Für Martin Claßen heißt es am Donnerstag, 27. Juli, um 19.30 Uhr „Manege frei“ in Schmidt. Begleitet von seinem Bandkollegen Jörg Grundner am Kontrabass und Sylvia Claßen-Baron im Gesang wird der Liedermacher ein Konzert im Zirkuszelt an der Hubertushöhe geben.