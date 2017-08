Musik ist ihr Leben: Vicky Leandros beim Monschau Festival

Monschau. Es gibt noch Karten für Vicky Leandros und Band beim Monschau Festival 2017. Am Samstag, 26. August, ist sie dort live um 20.30 Uhr auf der Burg Monschau zu erleben.

Mehr zum Thema

Seit mehr als 50 Jahren steht Vicky Leandros nun auf der Bühne. Ein halbes Jahrhundert, in dem sie zum vielfach preisgekrönten und geehrten Weltstar aufgestiegen ist. Nach ihrem großen Grand-Prix-Sieg im Jahr 1972 landete sie über 40 Top-Ten-Hits in Europa, Kanada und Japan.

Mit Interpretationen von Evergreens in acht Sprachen sang sie sich weltweit in die Herzen ihrer Fans. Sie scheut sich nie, auf der Bühne viel Gefühl zu zeigen und entwickelt wunderbare Momente, die man nie vergisst. Karten unter Telefon 02472/804828 oder 80480 und in allen Ticketshops sowie unter monschau-festival.de.