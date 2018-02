Mützenich - Mützenicher Turner verlieren gegen Gladbach

Mützenich. Der Wettkampf der Landesliga-Turner des TV Mützenich am vergangenen Samstag in Monschau ist mit 183,10 zu 190,60 Punkten gegen das Gladbacher Turnteam verloren gegangen.

Zwar konnten die TV-Jungs an Pauschenpferd und Reck den Wettkampf für sich entscheiden, doch war der Gesamtsieg auch aufgrund vieler verletzungs-, berufs- oder studienbedingter Ausfälle an diesem Tag nicht machbar. Außerdem gab es für die Riege des TV einen nervösen Start am Boden, weil es für viele der erste Landesligawettkampf überhaupt war. Beste Turner der Gastgeber waren Benedikt Schedle und Dominik Abel.

Der erste Oberligawettkampf dieser Saison beginnt am Samstag, 24. Februar, um 14 Uhr in der Sporthalle Haag, Walter-Scheibler-Straße, gegen die Wettkampfgemeinschaft Verlautenheide/Hoengen. Die jungen Eifeler Turner hoffen auf zahlreiche Zuschauerunterstützung.