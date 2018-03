Nordeifel.

Für den abstiegsbedrohten TuS Mützenich verlief der Wiederauftakt in der Aachener Kreisliga B2 nach einer 2:3-Niederlage bei der Zweitvertretung des FC Roetgen nicht wunschgemäß. Welche Ausmaße der Schaden für die Vennkicker hatte, lässt sich nicht abschätzen, da am Sonntag in der Liga nur vier Spiele ausgetragen wurden, in denen die Abstiegskonkurrenten aber nicht involviert waren.